 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, Moonshot dispose d'un cluster de puces Nvidia issu d'un accord conclu avec Alibaba dans le domaine de l'informatique
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 17:05
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chinoise spécialisée dans l'IA Moonshot a conclu un accord informatique avec le groupe Alibaba

9988.HK portant sur l'utilisation d'environ 20 000 puces Nvidia NVDA.O , a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Valeurs associées

ALIBABA GRP
13,100 EUR Tradegate +3,64%
ALIBABA GRP
14,9450 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
197,2100 USD NASDAQ +1,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 517,09 +0,37%
HAFFNER ENERGY
0,322 +0,78%
GENFIT
14,8 +5,71%
2CRSI
25,66 -3,46%
Pétrole Brent
90,09 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank