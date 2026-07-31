Selon Bloomberg News, Moonshot dispose d'un cluster de puces Nvidia issu d'un accord conclu avec Alibaba dans le domaine de l'informatique

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La société chinoise spécialisée dans l'IA Moonshot a conclu un accord informatique avec le groupe Alibaba

9988.HK portant sur l'utilisation d'environ 20 000 puces Nvidia NVDA.O , a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.