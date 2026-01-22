Selon Bloomberg News, M. Sarandos, président de Netflix, témoignera lors d'une audition au Sénat sur l'accord avec Warner

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport de Bloomberg (paragraphe 2)

Le co-PDG de Netflix NFLX.O , Ted Sarandos, prévoit de témoigner en février lors d'une audition de la commission sénatoriale américaine sur le projet d'achat par l'entreprise, pour 82,7 milliards de dollars, des activités de streaming et de studio de Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté Bloomberg News jeudi.

Bruce Campbell, directeur de la stratégie de Warner Bros., prévoit également de participer à l'audition, selon le rapport, citant des personnes au courant de l'affaire.

Netflix et Warner Bros. n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.