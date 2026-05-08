Selon Bloomberg News, les États-Unis soupçonnent que des puces Nvidia ont été introduites clandestinement chez Alibaba via la Thaïlande

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Une entreprise liée à « », l'initiative nationale thaïlandaise en matière d'IA, est soupçonnée d'avoir facilité la contrebande vers la Chine de serveurs Super Micro Computer SMCI.O d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, équipés de puces Nvidia NVDA.O de pointe, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Alibaba Group Holding 9988.HK figure parmi les clients finaux, ajoute le rapport.

En mars, dans le cadre d'une affaire pénale, les procureurs américains ont déclaré que le cofondateur d' , Liaw, avait ordonné à une société d'Asie du Sud-Est non identifiée d'acheter des serveurs équipés de puces Nvidia, et que cette société avait acheté pour 2,5 milliards de dollars de serveurs en 2024 et 2025.

La société d'Asie du Sud-Est non identifiée, désignée par les procureurs sous le nom de « Société-1 », est OBON Corp., basée à Bangkok, a indiqué Bloomberg, citant ses sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.