Selon Bloomberg News, le conseil d'administration de Disney serait sur le point de nommer M. D'Amaro au poste de directeur général

Le conseil d'administration de Walt Disney Co. DIS.N est sur le point de promouvoir le président de la division des parcs à thème Josh D'Amaro au poste de directeur général et votera la nomination d'un nouveau dirigeant la semaine prochaine, a rapporté Bloomberg News dimanche en citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.