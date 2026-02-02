 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, le conseil d'administration de Disney serait sur le point de nommer M. D'Amaro au poste de directeur général
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 01:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil d'administration de Walt Disney Co. DIS.N est sur le point de promouvoir le président de la division des parcs à thème Josh D'Amaro au poste de directeur général et votera la nomination d'un nouveau dirigeant la semaine prochaine, a rapporté Bloomberg News dimanche en citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

