Selon Bloomberg News, Lazard brigue le poste de banque conseil du Venezuela, actuellement occupé par Centerview

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute des détails et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

La banque d'investissement Lazard LAZ.N tente une dernière offensive pour détrôner Centerview Partners en tant que banque conseil du Venezuela chargé de superviser l'une des plus importantes restructurations de dette souveraine de l'histoire, et ce à des honoraires moins élevés, a rapporté dimanche Bloomberg News.

Lazard a proposé des honoraires de 25 millions de dollars, soit une fraction des 150 millions de dollars au moins que Centerview négociait avec le gouvernement pas plus tard que le mois dernier, a rapporté Bloomberg, citant une lettre envoyée vendredi à la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez. Reuters n'a pas pu vérifier cette information. Lazard, Centerview et le ministère vénézuélien de la Communication et de l'Information n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. En mai, Caracas a annoncé avoir engagé Centerview, une société de services financiers basée aux États-Unis et dirigée par l' , après avoir lancé une restructuration de sa dette souveraine et de celle de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, ce qui a fait remonter les cours des obligations. Centerview avait envisagé des honoraires mensuels de 750 000 dollars et une commission de réussite de 0,1 % du montant total de la dette restructurée, ce qui équivaut à un montant compris entre 150 et 200 millions de dollars, selon le rapport de Bloomberg, qui cite un projet de contrat. Cependant, Reuters avait précédemment rapporté que la nomination de Centerview sans processus concurrentiel formel avait soulevé des questions parmi les investisseurs et les responsables quant à l'équité et la transparence. Le Venezuela est l'un des plus grands cas de défaut souverain au monde, l'État et PDVSA cumulant environ 60 milliards de dollars d'obligations en défaut. Les analystes estiment que le passif total, y compris les sentences arbitrales et les intérêts courus, pourrait dépasser 150 milliards de dollars. Le conseiller du Venezuela sera chargé d'élaborer la stratégie financière du gouvernement et de mener les négociations sur sa dette, sur laquelle le pays s'est retrouvé en défaut de paiement sous l'ancien président Nicolas Maduro en 2017. L'enjeu porte sur les milliards de dollars que le Venezuela doit à des créanciers et qui sont destinés à une dépréciation, dont l'ampleur sera cruciale pour déterminer la viabilité des finances du pays et sa santé économique.