Selon Bloomberg News, la publication du rapport sur le crash d'Air India est retardée en raison d'une expertise encore en cours sur le moteur

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* Selon Bloomberg, les enquêteurs indiens devraient publier cette semaine un rapport sur les raisons de ce retard

* Le rapport final devrait être publié dans les trois mois suivant la fin de l'examen du moteur GE, indique le rapport

* L'accident d'Air India en juin 2025 a fait 260 morts, ce qui en fait la catastrophe aérienne la plus meurtrière de la décennie

* Une lettre révèle qu'un groupe de pilotes a fait pression pour que le rapport intermédiaire ne soit pas publié

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 12 à 15)

Les enquêteurs ne respecteront pas le délai d'un an fixé à vendredi pour expliquer les causes du crash d'un avion d'Air India, car l'examen des moteurs du Boeing BA.N 787 aux États-Unis n'est pas encore terminé, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Le Bureau indien d'enquête sur les accidents d'aviation (AAIB) devrait publier cette semaine un rapport d'étape axé sur les raisons de ce retard, ajoute l'article, citant des sources proches du dossier.

Le 787 d'Air India à destination de Londres s'est écrasé peu après son décollage d'Ahmedabad le 12 juin 2025, tuant 260 personnes dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière au monde depuis une décennie.

Un rapport final est attendu d'ici trois mois, date à laquelle les études sur les moteurs GE Aerospace GE.N devraient être terminées, a indiqué Bloomberg News, ajoutant que l'examen avait lieu aux États-Unis car il n'existait que peu d'endroits dans le monde disposant des outils nécessaires et capables de démonter correctement les moteurs.

L'agence Reuters a été la première à rapporter le mois dernier que les autorités indiennes chargées de l'enquête sur le crash préparaient un rapport intermédiaire plutôt qu'un rapport final avant le premier anniversaire, car l'enquête était jugée complexe et longue.

Selon les règles internationales, un rapport final doit être remis dans l'année suivant un accident, mais les enquêtes prennent parfois plus de temps; si celle-ci n'est pas terminée, une déclaration intermédiaire doit être publiée à chaque date anniversaire.

L'AAIB, le ministère indien de l'Aviation, Air India, le National Transportation Safety Board américain, Boeing et GE Aerospace n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'accident a frappé Air India à un moment délicat de son redressement post-privatisation, qui a été ralenti par des problèmes de chaîne d'approvisionnement, la guerre en Iran et une interdiction de survol imposée par le Pakistan aux transporteurs indiens.

RAPPORT PRÉLIMINAIRE

Un rapport préliminaire publié l'année dernière a montré que les commutateurs de contrôle du carburant des moteurs du 787 sont passés presque simultanément de la position « RUN » à « CUTOFF », privant les deux moteurs de carburant peu après le décollage.

Un enregistrement des conversations entre les deux pilotes dans le cockpit a corroboré l'hypothèse selon laquelle le commandant de bord aurait coupé l'alimentation en carburant des moteurs de l'avion, selon une première évaluation des autorités américaines rapportée par Reuters l'année dernière. L'AAIB avait déclaré à l'époque qu'il était “trop tôt pour tirer des conclusions définitives”.

Le père du commandant de bord a demandé à la plus haute juridiction indienne d'ordonner une enquête indépendante tenant compte de causes autres qu'une action délibérée du pilote, ce qui a été soupçonné dans d'autres accidents mortels et confirmé dans le cas de Germanwings en 2015.

La Fédération des pilotes indiens a écrit au ministre indien de l'Aviation civile, à l'autorité de régulation de l'aviation et au bureau du Premier ministre le 5 juin pour demander que le rapport intermédiaire ne soit pas publié, selon une lettre consultée par Reuters.

Le groupe de pilotes a également insisté pour que les enquêteurs demandent davantage de données techniques sur l'avion à Boeing et à Air India afin de permettre de “réfuter la théorie du suicide du pilote envisagée par l'AAIB”.

Le rapport préliminaire ne formulait aucune recommandation de sécurité à l'intention de Boeing ou de GE, indiquant qu'aucun problème technique n'avait été découvert à ce moment-là.