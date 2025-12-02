Selon Bloomberg News, la plateforme de réservation de voyages Klook reporte son entrée en bourse aux États-Unis au début de l'année 2026

La plateforme de voyage en ligne Klook prévoit de s'introduire en bourse aux États-Unis au début de l'année prochaine, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.