Selon Bloomberg News, l'introduction en bourse d'Anthropic serait sursouscrite environ six fois

L'introduction en bourse d'Anthropic a suscité environ six fois plus de demandes que le nombre d'actions disponibles, ce qui pourrait en faire la plus importante première mise en vente d'actions jamais réalisée, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Les banquiers ont indiqué aux investisseurs potentiels qu'Anthropic donnerait la priorité à ses investisseurs actuels, ce qui laisserait certains acheteurs potentiels avec des allocations inférieures à leurs attentes, ajoute l'article, citant des sources proches du dossier.

Les détails de l'introduction en bourse, notamment la demande d'actions, pourraient encore évoluer, selon l'article. Anthropic n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information.

L'introduction en bourse d'Anthropic valorisera le créateur du chatbot Claude à hauteur de 1 400 milliards de dollars , un chiffre légèrement inférieur aux attentes de certains investisseurs, ce qui constituera un test décisif de la confiance de Wall Street dans le boom de l'intelligence artificielle.

Le laboratoire d’IA et certains de ses actionnaires actuels visent à lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars lors de cette introduction en bourse, en vendant 825 millions d’actions à un prix compris entre 70 et 78 dollars chacune. Les actions devraient être cotées au Nasdaq à partir du 19 novembre sous le symbole "ANT".