 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, l'entreprise japonaise Eneos est en tête des offres pour la participation de Chevron dans la raffinerie de pétrole de Singapour
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 06:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le lien vers le rapport précédent au paragraphe 3)

Le principal raffineur de pétrole japonais Eneos 5020.T est en tête des soumissionnaires rivaux pour la participation de Chevron CVX.N dans une raffinerie de Singapour, avec un accord presque conclu, bien que des retards potentiels subsistent, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Eneos et Chevron n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Reuters a rapporté en septembre que la raffinerie de Chevron à Singapour, la deuxième plus grande de la région, était évaluée à environ 1 milliard de dollars. Les négociants en matières premières Vitol et Glencore GLEN.L devraient soumettre des offres officielles pour une participation de 50 % dans l'installation.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
150,510 USD NYSE +0,49%
ENEOS HLDGS
6,050 EUR Tradegate +2,54%
ENEOS HLDGS
6,7600 USD OTCBB 0,00%
GLENCORE
394,125 GBX LSE +1,07%
Gaz naturel
4,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,47 USD Ice Europ +0,03%
Pétrole WTI
58,48 USD Ice Europ +0,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank