Selon Bloomberg News, l'entreprise japonaise Eneos est en tête des offres pour la participation de Chevron dans la raffinerie de pétrole de Singapour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le lien vers le rapport précédent au paragraphe 3)

Le principal raffineur de pétrole japonais Eneos 5020.T est en tête des soumissionnaires rivaux pour la participation de Chevron CVX.N dans une raffinerie de Singapour, avec un accord presque conclu, bien que des retards potentiels subsistent, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Eneos et Chevron n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Reuters a rapporté en septembre que la raffinerie de Chevron à Singapour, la deuxième plus grande de la région, était évaluée à environ 1 milliard de dollars. Les négociants en matières premières Vitol et Glencore GLEN.L devraient soumettre des offres officielles pour une participation de 50 % dans l'installation.