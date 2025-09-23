 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 901,27
+0,91%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon Bloomberg News, J&J va retirer son dispositif contre le reflux acide des marchés non américains
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Johnson & Johnson JNJ.N va retirer un dispositif de traitement du reflux acide des marchés hors des Etats-Unis, a rapporté Bloomberg News mardi, citant une lettre de l'entreprise envoyée aux médecins.

Lasociété a décidé de retirer le produit, appelé LINX Reflux Management System, à partir du mois de mars pour des raisons commerciales et non en raison de problèmes de sécurité ou d'efficacité, selon le rapport.

J&J n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le dispositif a été approuvé pour les patients souffrant de reflux gastro-œsophagien chronique, une maladie dans laquelle le contenu de l'estomac s'écoule vers l'arrière de l'estomac dans le tube alimentaire.

Il s'agit d'un anneau flexible composé de petits aimants placés autour d'une bande de muscles située à la base de l'œsophage pour aider à les maintenir fermés afin de prévenir le reflux, selon la société.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
174,200 USD NYSE -1,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COINSHARES
    Crypto: une baisse des taux de la Fed encourageante pour les ETN
    information fournie par CoinShares 23.09.2025 11:52 

    Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,9 milliard de dollars d'entrées nettes la semaine dernière, marquant une réponse positive à la coupe de la Réserve fédérale américaine. Le bitcoin et l'ether (monnaie du réseau ethereum ) ont mené ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.09.2025 11:51 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC : * MICRON TECHNOLOGY MU.O doit publier ce

  • La police danoise à l'aéroport de Copenhague, à Kastrup, près de Copenhague, le 22 septembre 2025 ( Ritzau Scanpix / Steven Knap )
    Le Danemark dénonce une "grave attaque" après le survol de drones à Copenhague
    information fournie par AFP 23.09.2025 11:50 

    Les autorités danoises ont dénoncé mardi une "grave attaque" contre les infrastructures du pays après le survol de l'aéroport de Copenhague par des drones d'origine inconnue qui ont bloqué le trafic aérien pendant quatre heures lundi. Les aéroports de Copenhague ... Lire la suite

  • La banque suisse UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler le litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige fiscal en France
    information fournie par AFP 23.09.2025 11:45 

    La banque suisse UBS a annoncé mardi qu'elle va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale. La banque, active dans la gestion de fortune, va s'acquitter ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank