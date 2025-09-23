Selon Bloomberg News, J&J va retirer son dispositif contre le reflux acide des marchés non américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Johnson & Johnson JNJ.N va retirer un dispositif de traitement du reflux acide des marchés hors des Etats-Unis, a rapporté Bloomberg News mardi, citant une lettre de l'entreprise envoyée aux médecins.

Lasociété a décidé de retirer le produit, appelé LINX Reflux Management System, à partir du mois de mars pour des raisons commerciales et non en raison de problèmes de sécurité ou d'efficacité, selon le rapport.

J&J n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le dispositif a été approuvé pour les patients souffrant de reflux gastro-œsophagien chronique, une maladie dans laquelle le contenu de l'estomac s'écoule vers l'arrière de l'estomac dans le tube alimentaire.

Il s'agit d'un anneau flexible composé de petits aimants placés autour d'une bande de muscles située à la base de l'œsophage pour aider à les maintenir fermés afin de prévenir le reflux, selon la société.