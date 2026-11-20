Selon Bloomberg News, GTCR envisagerait de racheter Global Payments pour un montant de 50 milliards de dollars

La société de capital-investissement GTCR étudierait la possibilité de racheter le prestataire de services de paiement Global Payments GPN.N pour un montant de 50 milliards de dollars, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'action Global Payments a bondi de plus de 11% à l'annonce de cette information.