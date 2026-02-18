Selon Bloomberg News, Elliott préconise des cessions et un rachat de 5 milliards de livres pour le groupe LSE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Elliott Investment Management exhorte la London Stock Exchange LSEG.L à lancer un examen de son portefeuille et à poursuivre un rachat d'actions de 5 milliards de livres (6,76 milliards de dollars) au cours de l'année prochaine, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

(1 dollar = 0,7401 livre)