La start-up spécialisée dans le codage Cognition AI est en pourparlers pour lever des fonds sur la base d'une valorisation de 75 milliards de dollars, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
La société envisage de lever 2 milliards de dollars ou plus lors de ce dernier tour de table, précise l'article, ajoutant que les négociations sont en cours et que les détails pourraient évoluer.
Cette nouvelle intervient environ deux mois après que Cognition a levé 2 milliards de dollars lors d'un tour de table de série E, pour une valorisation de 48 milliards de dollars. Ce tour de table avait été mené par de nouveaux investisseurs, Andreessen Horowitz et Accel, aux côtés des investisseurs existants Founders Fund, General Catalyst et Avenir.
Cognition n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
La société est une start-up spécialisée dans l’IA qui développe des agents autonomes d’ingénierie logicielle, capables de planifier, d’écrire, de tester et de déployer du code avec une intervention humaine limitée.
La société avait été valorisée à 26 milliards de dollars lors d'un tour de table en mai, au cours duquel elle avait levé 1 milliard de dollars.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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