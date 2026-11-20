Selon Bloomberg News, Cognition serait en pourparlers pour obtenir un nouveau financement sur la base d'une valorisation de 75 milliards de dollars

La start-up spécialisée dans le codage Cognition AI est en pourparlers pour lever des fonds sur la base d'une valorisation de 75 milliards de dollars, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La société envisage de lever 2 milliards de dollars ou plus lors de ce dernier tour de table, précise l'article, ajoutant que les négociations sont en cours et que les détails pourraient évoluer.

Cette nouvelle intervient environ deux mois après que Cognition a levé 2 milliards de dollars lors d'un tour de table de série E, pour une valorisation de 48 milliards de dollars. Ce tour de table avait été mené par de nouveaux investisseurs, Andreessen Horowitz et Accel, aux côtés des investisseurs existants Founders Fund, General Catalyst et Avenir.

Cognition n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La société est une start-up spécialisée dans l’IA qui développe des agents autonomes d’ingénierie logicielle, capables de planifier, d’écrire, de tester et de déployer du code avec une intervention humaine limitée.

La société avait été valorisée à 26 milliards de dollars lors d'un tour de table en mai, au cours duquel elle avait levé 1 milliard de dollars.