Selon Bloomberg News, Citi enquête sur des plaintes de RH contre le responsable de la gestion de patrimoine, Andy Sieg

(Ajout d'informations sur Sieg au paragraphe 6)

Citigroup C.N a engagé le cabinet d'avocats Paul Weiss pour enquêter sur les plaintes concernant le comportement du responsable de la gestion de patrimoine de la banque, Andy Sieg, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les plaintes accusent Andy Sieg "d'intimider et de mettre injustement à l'écart des employés", selon le rapport. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Andy Sieg n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters par téléphone, LinkedIn et courriel. Les porte-parole de Citi et de Paul Weiss n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Bloomberg a cité le porte-parole de Citi, Mark Costiglio, qui a déclaré dans un communiqué qu'il s'agissait d'une "pratique standard" pour la banque d'engager un cabinet d'avocats externe pour enquêter sur les allégations contre un membre senior de l'équipe de direction "pour garantir l'indépendance et prévenir même l'apparence d'un possible conflit d'intérêts".

Costiglio n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Andy Sieg a rejoint Citi en tant que responsable de la gestion de patrimoine après avoir quitté sa rivale Bank of America BAC.N en septembre 2023 .