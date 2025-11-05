Aucun résultat pour cette recherche.
Le Premier ministre belge Bart De Wever réunira jeudi matin en urgence un conseil national de sécurité, après de nouveaux signalements de drones aux abords de grands aéroports qui ont entraîné la fermeture de l'espace aérien dans la nuit de mardi à mercredi. La ... Lire la suite
Energias de Portugal(EDP) a enregistré un bénéfice net de 243 millions d'euros au troisième trimestre, en recul de 24% sur un an, a annoncé mercredi le groupe portugais, pénalisé notamment par une baisse des prix de vente de l'électricité. Le résultat a également ... Lire la suite
Le géant mondial des centres d'appels TP (ex Teleperformance ) a vu son chiffre d'affaires accuser un léger recul au troisième trimestre, et a revu à la baisse ses objectifs financiers sur l'année, selon un communiqué publié mercredi. Sur le trimestre, les ventes ... Lire la suite
Juste avant le coup d'envoi de la COP au Brésil, l'Union européenne a arraché mercredi un compromis sur ses objectifs climatiques en 2035 et 2040, au prix d'une série de concessions pour rallier des États réticents, Italie en tête. Les Vingt-Sept ont évité la catastrophe ... Lire la suite
