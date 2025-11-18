Selon Bloomberg News, Akzo Nobel est en pourparlers pour fusionner avec Axalta Coating

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une coquille au paragraphe 1)

Akzo Nobel NV AKZO.AS est en pourparlers pour fusionner avec le fabricant de peinture Axalta Coating Systems AXTA.N , a rapporté BloombergNews lundi, citant des sources familières avec le sujet.

Les actions de l'entreprise américaine ont augmenté de 14 % après la clôture des marchés.