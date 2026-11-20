Selon Bloomberg, des responsables de l'administration Trump ont rencontré des fonds spéculatifs pour discuter des perspectives d'une opération entre Union Pacific et Norfolk Southern

Des responsables de l'administration du président américain Donald Trump ont rencontré en privé cette semaine des investisseurs de fonds spéculatifs qui pariaient sur l'issue du projet d'acquisition de Norfolk Southern NSC.N par Union Pacific UNP.N , d'un montant de 72 milliards de dollars , a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette réunion a rassemblé des investisseurs spécialisés dans l’arbitrage de fusions et des responsables de l’administration, qui ont discuté des perspectives de cette fusion ferroviaire, a précisé Bloomberg, ajoutant que les responsables n’avaient pas communiqué d’informations non publiques aux participants.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Reuters qu’un jeune collaborateur, qui ne travaille plus à la Maison Blanche, avait assisté à un déjeuner organisé en dehors du complexe, et que sa présence n’avait pas été autorisée par la Maison Blanche.

Le projet de fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern donnerait naissance au premier réseau ferroviaire de fret reliant la côte est à la côte ouest des États-Unis. Ce projet de fusion a suscité des inquiétudes parmi les expéditeurs de fret, les syndicats et certains responsables d’État, qui craignent qu’il n’entraîne une hausse des tarifs et une réduction de la concurrence.

Union Pacific et Norfolk Southern n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.