Selon Bessent, Nvidia doit « chercher en dehors de l'entreprise » pour trouver un nouveau directeur général

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré dimanche que Nvidia devait « chercher en dehors de l'entreprise » un nouveau directeur général, après la démission soudaine de Jensen Huang la semaine dernière .
Huang a démissionné jeudi après la révélation de relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée, plongeant le fabricant de puces dans la crise.
« Cela me porte à penser que, tandis que le conseil d’administration recherche un nouveau dirigeant, il doit se tourner vers l’extérieur de l’entreprise; compte tenu de ce qui se passait au sein de l’entreprise, un remaniement radical s’impose », a déclaré Bessent lors de l’émission « Sunday Morning Futures » de Fox News .
Bessent a également indiqué que le conseil d’administration de Nvidia et ses conseillers juridiques externes devaient répondre, dans les dix prochains jours, à des questions concernant la culture de conformité de l’entreprise en matière de restrictions à l’exportation.
Le conseil d’administration de Nvidia a pris contact avec René Haas, directeur général du fabricant britannique de puces Arm Holdings, dans le cadre de sa recherche d’un remplaçant potentiel pour Huang, a indiqué vendredi le Financial Times.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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