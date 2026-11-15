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Selon Bessent, Nvidia doit « chercher en dehors de l'entreprise » pour trouver un nouveau directeur général
information fournie par Reuters 15/11/2026 à 16:47

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Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré dimanche que Nvidia devait « chercher en dehors de l'entreprise » un nouveau directeur général, après la démission soudaine de Jensen Huang la semaine dernière .

Huang a démissionné jeudi après la révélation de relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée, plongeant le fabricant de puces dans la crise.

« Cela me porte à penser que, tandis que le conseil d’administration recherche un nouveau dirigeant, il doit se tourner vers l’extérieur de l’entreprise; compte tenu de ce qui se passait au sein de l’entreprise, un remaniement radical s’impose », a déclaré Bessent lors de l’émission « Sunday Morning Futures » de Fox News .

Bessent a également indiqué que le conseil d’administration de Nvidia et ses conseillers juridiques externes devaient répondre, dans les dix prochains jours, à des questions concernant la culture de conformité de l’entreprise en matière de restrictions à l’exportation.

Le conseil d’administration de Nvidia a pris contact avec René Haas, directeur général du fabricant britannique de puces Arm Holdings, dans le cadre de sa recherche d’un remplaçant potentiel pour Huang, a indiqué vendredi le Financial Times.

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