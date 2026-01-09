Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la première fois en trois semaines

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont réduit cette semaine le nombre de plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en trois semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.