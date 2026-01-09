 Aller au contenu principal
Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la première fois en trois semaines
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 19:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont réduit cette semaine le nombre de plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en trois semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
50,0650 USD NASDAQ -0,27%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,46 USD Ice Europ +1,21%
Pétrole WTI
59,26 USD Ice Europ +1,51%
