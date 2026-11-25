Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu inchangé le nombre total de plateformes de forage cette semaine, a indiqué mercredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total d'appareils de forage pétroliers et gaziers, un indicateur avancé de la production future, est resté à 607 au cours de la semaine se terminant le 25 novembre. BHGUSWTT , BHGUSOILDRLW , BHGUSGASDRLW USOIRC=ECI , USGSRC=ECI

Baker Hughes a publié son rapport mercredi, et non vendredi comme d’habitude, en raison du jour férié américain de Thanksgiving jeudi.

Malgré l’absence d’augmentation nette du nombre d’installations cette semaine, Baker Hughes a indiqué que le nombre total était tout de même en hausse de 63 installations, soit environ 12 %, par rapport à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d’appareils de forage pétroliers avait augmenté d’une unité pour atteindre 470 cette semaine, son plus haut niveau depuis mai 2025, tandis que celui des appareils de forage gaziers avait baissé d’une unité pour s’établir à 127 et que celui des autres appareils divers était resté stable à 10.

Le nombre d’appareils de forage pétroliers et gaziers a reculé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des cours du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais maintenant que les cours au comptant du brut américain West Texas Intermediate devraient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,7 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,9 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 113,0 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l’électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et du gaz naturel liquéfié destiné à l’exportation.