Selon Axios, Lutnick aurait freiné la campagne de Trump contre le détournement de puces Nvidia vers la Chine

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a bloqué la campagne de répression menée par le président Donald Trump contre les entreprises soupçonnées de détourner des puces Nvidia vers la Chine, a rapporté mercredi Axios, citant des sources haut placées.

Jeudi, Trump a autorisé une troisième vague de mesures répressives cette année à l'encontre des entreprises soupçonnées de détourner ces puces, a rapporté Axios, ajoutant que le président républicain avait consulté le milliardaire Elon Musk avant de donner son feu vert.

Mais Axios a indiqué que M. Lutnick s'était opposé à plusieurs reprises à cette mesure.

Jeudi, M. Lutnick s’est entretenu dans la « Situation Room » avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le représentant au Commerce Jamieson Greer et le secrétaire d’État Marco Rubio.

Au cours de cette réunion, Scott Bessent a interpellé Lutnick au sujet de la résistance opposée par son département à la mise en œuvre des contrôles à l’exportation. Selon Axios, Lutnick a semblé donner son accord, mais a déclaré qu’il devait en référer à Donald Trump.