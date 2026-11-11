Selon Axios, Lutnick aurait freiné la campagne de Trump contre le détournement de puces Nvidia vers la Chine

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a bloqué la campagne de répression menée par le président Donald Trump contre les entreprises soupçonnées de détourner des puces Nvidia vers la Chine, a rapporté mercredi Axios, citant des sources haut placées.
Jeudi, Trump a autorisé une troisième vague de mesures répressives cette année à l'encontre des entreprises soupçonnées de détourner ces puces, a rapporté Axios, ajoutant que le président républicain avait consulté le milliardaire Elon Musk avant de donner son feu vert.
Mais Axios a indiqué que M. Lutnick s'était opposé à plusieurs reprises à cette mesure.
Jeudi, M. Lutnick s’est entretenu dans la « Situation Room » avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le représentant au Commerce Jamieson Greer et le secrétaire d’État Marco Rubio.
Au cours de cette réunion, Scott Bessent a interpellé Lutnick au sujet de la résistance opposée par son département à la mise en œuvre des contrôles à l’exportation. Selon Axios, Lutnick a semblé donner son accord, mais a déclaré qu’il devait en référer à Donald Trump.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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