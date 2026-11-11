Selon Axios, Lutnick aurait freiné la campagne de Trump contre le détournement de puces Nvidia vers la Chine

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a freiné la campagne de répression menée par le président Donald Trump contre les entreprises soupçonnées de détourner des puces Nvidia vers la Chine, a rapporté mercredi Axios, citant des sources haut placées.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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