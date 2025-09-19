Selon Axios, la Tennessee Valley Authority va développer une usine de fusion commerciale sur un site de charbon désaffecté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails aux paragraphes 2 et 3)
L'entreprise publique américaine Tennessee Valley Authority prévoit d'utiliser la technologie de Type One Energy dans une centrale à charbon désaffectée, qui sera le site d'une usine de fusion commerciale, a déclaré Christofer Mowry, directeur général de Type One Energy, lors d'une interview accordée à Axios.
L'énergie nucléaire fait son retour aux États-Unis après des décennies de stagnation, grâce à la demande record d'électricité des centres de données d'intelligence artificielle et à l'électrification d'industries telles que les transports et l'industrie manufacturière.
Type One Energy n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.
