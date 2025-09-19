Selon Axios, la Tennessee Valley Authority va développer une usine de fusion commerciale sur un site de charbon désaffecté

L'entreprise publique américaine Tennessee Valley Authority prévoit d'utiliser la technologie de Type One Energy dans une centrale à charbon désaffectée, qui sera le site d'une usine de fusion commerciale, a déclaré Christofer Mowry, directeur général de Type One Energy, lors d'une interview accordée à Axios.

L'énergie nucléaire fait son retour aux États-Unis après des décennies de stagnation, grâce à la demande record d'électricité des centres de données d'intelligence artificielle et à l'électrification d'industries telles que les transports et l'industrie manufacturière.

Type One Energy n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.