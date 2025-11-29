Selon Adobe Analytics, les ventes en ligne du Black Friday aux États-Unis ont atteint 8,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les consommateurs américains ont dépensé 8,6 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday, selon un rapport d'Adobe Analytics, alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les ordinateurs portables et les téléphones au lieu de braver le mauvais temps pour faire des affaires pendant le week-end de shopping des fêtes.

Les dépenses en ligne ont augmenté de 9,4 % jusqu'à 18h30 ET (1130 GMT) lors du Black Friday par rapport à l'année dernière, selon la branche d'Adobe Inc. qui analyse les transactions de commerce électronique, couvrant plus d'un trillion de visites sur les sites de vente au détail américains.