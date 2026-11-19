** L'action de Sellas Life Sciences SLS.O a chuté de 24,2 % à 13,61 dollars avant l'ouverture de la séance de jeudi, après l'annonce du prix d'une nouvelle émission à forte décote de 150 millions de dollars
** Mercredi en fin de journée, la société biopharmaceutique basée à New York a vendu 11,5 millions d’actions à 13 dollars, soit une décote de 27,6 % par rapport au dernier cours de clôture
** L'action SLS a bondi de 156 % pour clôturer à 19,15 dollars mardi, après que la société a annoncé que son vaccin contre le cancer du sang, le galinpepimut-S (ou GPS), prolongeait la survie lors d'un essai clinique de phase avancée
** Le titre a reculé de 6 % mercredi après que la société a, mardi en fin de journée, lancé l'offre visant à financer le développement clinique de produits candidats, ainsi que les dépenses liées à la commercialisation potentielle d’un ou plusieurs de ses produits candidats, entre autres objectifs, selon le prospectus
** JP Morgan et TD Cowen sont les co-chefs de file, rejoints par Mizuho
** Le titre a clôturé l'année 2025 à 3,77 dollars(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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