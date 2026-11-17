** L'action de Sellas Life Sciences SLS.O a reculé de 13,3 % à 16,61 dollars après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds, après avoir plus que doublé de valeur pendant la séance régulière
** L'action SLS a clôturé en hausse de 156,4 % à 19,15 dollars mardi, après que la société a annoncé que son vaccin contre le cancer du sang, le galinpepimut-S ou GPS, prolonge la survie lors d'un essai clinique de phase avancée
** Après la clôture, SLS lance une offre publique de 150 millions de dollars
** JP Morgan et TD Cowen sont les co-chefs de file
** La société SLS, basée à New York, compte environ 203,86 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de près de 4 milliards de dollars à la clôture(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer