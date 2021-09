SELECTIRENTE : SELECTIRENTE prévoit de franchir le cap symbolique des 500 actifs immobiliers d'ici la fin de l'année

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Evry, le 23 septembre 2021 - 18H00

SELECTIRENTE prévoit de franchir le cap symbolique des 500 actifs immobiliers d'ici la fin de l'année

SELECTIRENTE, foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité, a réalisé 45,6 M€ d'investissements au premier semestre 2021 sur des actifs de qualité, situés en plein cœur des métropoles et dotés de potentiels de revalorisation des loyers à terme. Poursuivant sa croissance avec dynamisme et sélectivité, la Société détenait à fin juin 486 commerces de proximité en centre-ville, la plupart concentrés à Paris et en région parisienne ouest.



Depuis le début de l'année, SELECTIRENTE a fait l'acquisition de 31 commerces de pied d'immeuble supplémentaires (aussi bien à l'unité que sous forme de portefeuille) situés à Paris, en région parisienne ou dans les grandes métropoles régionales, ainsi qu'un actif mixte emblématique localisé dans l'artère commerçante Rue de Metz du centre historique de Toulouse.



Le patrimoine de la Société s'établit ainsi à 462,1 M€ au 30 juin 2021, en progression de près de 12% par rapport à fin 2020 et de 30% sur un an. Il se compose :

De 486 murs de commerces, dont 59% dans Paris intra-muros, 12% en région parisienne, 28% dans les métropoles régionales et 1% à l'étranger (Belgique). En termes de type d'actifs, le patrimoine de SELECTIRENTE se compose à 83% de commerces en centre-ville et milieu urbain, à 12% de bureaux et à 5% de moyennes surfaces de périphérie. Ce patrimoine diversifié produit des revenus fortement mutualisés : outre le commerce de proximité classique, ses locataires exercent des activités variées, notamment d'alimentation, d'équipement de la personne, de commerces de bouche, de soins de la personne, d'équipement de la maison, de restauration et de services de proximité.

A titre complémentaire, de quelques immeubles entiers de bureaux ou mixtes à Paris (15 ème ), cours de l'Intendance à Bordeaux et rue de Metz à Toulouse ;

), cours de l'Intendance à Bordeaux et rue de Metz à Toulouse ; Ainsi que quelques investissements immobiliers indirects pour un montant de 27 M€, constitués d'actions de la foncière cotée hollandaise Vastned Retail NV spécialisée dans les murs de commerces de centre-ville de grandes métropoles européennes, ainsi que de participations dans des sociétés immobilières.

Depuis le 30 juin dernier, SELECTIRENTE a poursuivi cette dynamique et sécurisé plusieurs acquisitions de commerces de centre-ville pour un montant proche de 60 M€ de valeur d'actifs. La Société devrait ainsi franchir le cap symbolique des 500 unités locatives d'ici la fin de l'année.



« Les données publiées début septembre par la Fédération du commerce spécialisé Procos ont révélé une augmentation de 5% de la fréquentation des centres-villes le mois dernier. MyTraffic, une startup française spécialisée dans l'analyse du trafic piéton, a également observé une augmentation significative du flux piéton lors de la saison estivale 2021 (de début juin à la fin août) par rapport à la même période l'an passé. Cette hausse profite essentiellement aux commerces de proximité, principal moteur de développement de SELECTIRENTE, et nous sommes convaincus qu'elle devrait s'inscrire dans la durée. D'une manière générale, le retour en grâce des commerces de proximité grâce au soutien actif des consommateurs est de notre point de vue une tendance lourde et un élément essentiel dans la redynamisation des centres-villes dans une logique de métropolisation croissante dans les décennies à venir. », déclare Jérôme Descamps, Président de SELECTIRENTE Gestion.



Dans ce contexte, la Société entend maintenir son rythme d‘investissements, tout en continuant de s'appuyer sur la robustesse de ses fondamentaux : emplacements premium, qualité des actifs et mutualisation du risque locatif.

A PROPOS DE SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, nouveau gérant et commandité depuis le 3 février 2021, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille immobilier de plus de 460 M€ situé à plus de 60% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

