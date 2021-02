Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Selectirente : plus de 110.000 actions apportées à l'OPR Cercle Finance • 22/02/2021 à 14:33









(CercleFinance.com) - Natixis a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Selectirente, soit du 8 au 19 février inclus, la SAS Sofidy a acquis sur le marché 110.163 actions au prix unitaire de 87,30 euros. A la clôture de l'offre, le concert composé de Tikehau Capital, Sofidy, GSA Immobilier, Sofidiane, Makemo Capital, AF&Co, Antoine Flamarion et Christian Flamarion détient 2.282.256 actions Selectirente, soit 54,69% du capital et des droits de vote de la foncière.

Valeurs associées SELECTIRENTE Euronext Paris +0.23%