Selectirente : performances opérationnelles solides depuis le début d’année

(AOF) - Selectirente a réalisé au troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires en hausse de 26,2% à 16,2 millions d'euros. Les loyers seuls progressent également de 26,4% essentiellement grâce aux acquisitions réalisées en 2020 et sur les trois premiers trimestres de 2021. A périmètre constant, ils augmentent de 1,2% malgré le contexte lié à la pandémie, a précisé la foncière spécialisée dans l’immobilier de murs de commerces de proximité.

Depuis le début de l'année, les actions menées par la foncière en matière de gestion locative (relocations, renouvellements et cessions de baux) ont été actives, se traduisant par une augmentation nette de +1% des loyers annuels des 35 commerces concernés à 1,743 million d'euros.

Selectirente affiche par ailleurs des performances opérationnelles robustes en enregistrant un taux d'occupation financier moyen stable de 94,5% sur les 12 douze derniers mois et même de 95,5% au titre du troisième trimestre 2021.

Le taux de recouvrement des loyers facturés sur les trois premiers trimestres 2021 est également satisfaisant à 91% à la date du 27 octobre 2021 (contre 87% à la même période l'année dernière).

Depuis le 1er octobre 2021, la société est engagée dans l'acquisition de plusieurs nouveaux actifs et portefeuilles de commerces pour un montant total d'investissement de plus de 57 millions d'euros, qui devrait lui permettre de franchir prochainement le cap symbolique des 500 boutiques et magasins sous gestion, confirmant la granularité du patrimoine.

Par ailleurs, Selectirente est engagée dans la cession d'un actif à l'unité situé à Saint Jean Bonnefonds (42) pour un montant de 140 000 euros, actif ne correspondant plus à sa cible d'investissement, et d'un portefeuille de 10 boutiques d'une valeur globale de plus de 17 millions d'euros permettant d'externaliser de la création de valeur ; cette cession permettra de réaliser des plus-values comptables importantes.