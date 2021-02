Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Selectirente : l'OPR démarre ce lundi Cercle Finance • 08/02/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions de la foncière Selectirente au prix unitaire de 87,30 euros (dividende attaché), déposée par Natixis pour le compte de la SAS Sofidy, sera ouverte du 8 au 19 février 2021 inclus. Pour rappel, l'OPR porte au total sur 311.423 actions représentant 7,46% du capital et des droits de vote de Selectirente. L'initiateur n'a pas l'intention de mettre en oeuvre de retrait obligatoire à l'issue de l'offre ni de radiation.

