Selectirente : hausse de son chiffre d'affaires trimestriel à 14,1%

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

En concertation avec le Conseil de Surveillance, la Société confirme qu'un dividende de 3,80 euros par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de plus de 5 % par rapport à l'exercice 2021, sera soumis au vote de la prochaine Assemblée Générale. Sous réserve de l'approbation par cette Assemblée Générale, ce dividende sera mis en paiement le 15 juin 2023.

Le taux d'occupation financier moyen (sur les douze derniers mois) reste élevé et augmente à 96,2%, contre 96 % sur l'année 2022. Au titre du seul premier trimestre 2023, le taux d'occupation financier s'élève à 95,9 %.

Depuis le début de l'année, les actions menées en matière de gestion locative (relocations, renouvellements et cessions de baux avec déspécialisation) ont permis de faire progresser de +10,1 % les loyers annuels de 15 commerces à 822 000 euros, contre 747 000 euros précédemment.

(AOF) - Le chiffre d'affaires trimestriel de Selectirente (foncière spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité et de centre ville) ressort à 7,6 millions d'euros au 31 mars 2023, en hausse de 14,1 % par rapport à la même période l'année dernière. Parallèlement, les loyers seuls ont continué à progresser de 20 % (par rapport au premier trimestre 2022), grâce notamment aux acquisitions réalisées en 2022. A périmètre constant, ils augmentent de 3,9 % comparativement aux loyers du premier trimestre 2022.

