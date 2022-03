Selectirente acquiert la galerie commerciale « Les Grands Hommes » à Bordeaux

(AOF) - Selectirente a acquis au coeur du Triangle d'Or de Bordeaux 12 boutiques et d'un espace de bureaux dans le Marché des Grands Hommes, sur la place éponyme, pour une superficie globale de près de 3 000 m². Le prix de revient total de cette transaction s'élève à 24,1 millions d'euros. "Bénéficiant d'une situation géographique remarquable et d'une desserte optimale, et plébiscitée pour sa qualité de vie, Bordeaux est l'une des métropoles régionales privilégiées par Selectirente pour son développement", indique la foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité.

Avant cette opération, qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Selectirente consistant à cibler des commerces dans des métropoles dynamiques et à haut potentiel de développement commercial, la société avait en effet déjà acquis 2 autres actifs dans le centre-ville de la capitale girondine, Cours Clemenceau et Cours de l'Intendance.

Jérôme Descamps, président de Selectirente Gestion, déclare : “Cette acquisition dans la capitale girondine, que nous apprécions particulièrement tant pour sa situation géographique que pour sa qualité de vie, constitue une nouvelle étape majeure de notre développement dans les grandes métropoles régionales françaises. Il s'agit d'une très belle opération, dans une zone à forte densité commerciale et à l'attrait touristique indéniable, qui remplit tous les critères de notre stratégie d'investissement”.