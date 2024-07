Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Selectirente: accord de refinancement avec des banques information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 13:05









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Selectirente annonce avoir signé un accord de refinancement de 80 millions d'euros de crédits corporate auprès de ses partenaires bancaires historiques, représentant plus de 35% de son endettement actuel.



Anticipant de plus de neuf mois l'échéance de son Revolving Credit Facility (RCF) actuel, ce refinancement proroge la maturité de la dette, désormais proche de cinq ans, et porte les liquidités disponibles de la société à 25 millions d'euros.



'N'ayant plus d'échéances de dettes significatives avant 2027, cette opération rallonge sensiblement la maturité de la dette globale et permet à la société de poursuivre sa stratégie de développement', explique Selectirente.





Valeurs associées SELECTIRENTE 85,00 EUR Euronext Paris 0,00%