Sélections Roland Laskine : le CAC 40 a mangé du lion. Nous avons commandé le menu vegan ! information fournie par Les sélections de Roland LASKINE • 31/01/2025 à 11:00









Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits: Adobe Stock) Avec un bond de plus de 7% pour le CAC 40 depuis le début de l'année, les valeurs françaises tiennent leur revanche. En Europe, seul le Dax 40 allemand parvient à faire mieux. L'embellie dont nous bénéficions s'explique par un effet de rattrapage bien compréhensible après notre très mauvaise performance de 2024. Les désordres politiques et financiers au niveau des comptes publics auxquels la France est confrontée pouvaient difficilement passer inaperçus. Les marchés se sont cependant rendu compte qu'ils ont peut-être eu la main un peu lourde sur les valeurs françaises ne réalisant au final que 25% en moyenne de leur activité dans l'Hexagone. Le vote du Budget n'est certes pas acquis, mais les détenteurs de la dette française ont trouvé dans le discours du gouvernement Bayrou quelques raisons de reprendre confiance. Avec un rendement des emprunts d'Etat à 10 ans repassé sous la barre des 3,4%, l'écart de taux par rapport à l'Allemagne est revenu au niveau qui prévalait avant la crise de l'été dernier. L'Europe fait figure de havre de paix De façon plus inattendue, l'Europe fait figure de havre de paix comparé au bouillonnement d'initiatives lancées par Donald Trump. Après une première période d'enthousiasme, le message envoyé au marché par le nouveau président devient moins lisible. Si les mesures expéditives prises dans les premiers jours sur l'immigration et le train de vie de l'état fédéral forcent l'admiration des milieux libéraux, les promesses sur le terrain économique sont plus confuses. Le refus de Jerome Powell de répondre aux injonctions de baisse des taux d'intérêt ressemble à s'y méprendre à un début de bras de fer entre la Fed et la Maison Blanche. Les taux d'intérêt américains ont certes reflué, mais ils se maintenus à 4,5% pour les Fed Funds à 10 ans. Un niveau suffisamment élevé pour faire de l'ombre aux actions au profit des placements obligataires. En laissant inchangé cette semaine ses taux directeurs, la Fed montre qu'elle reste attentive à l'évolution de l'inflation qui refuse de plier, alors que l'activité économique reste soutenue. La Réserve fédérale se montre à ce point inflexible que les opérateurs n'attendent pas de nouvelle détente avant juin, avec dans le meilleur des cas un autre geste en automne. En comparaison, la détermination de la BCE à poursuivre sa stratégie d'assouplissement monétaire ne faiblit pas. La décision prise à l'unanimité des membres de l'institut de réduire ce jeudi d'un quart de point les taux directeurs en vigueur dans la zone euro laisse peu de doute sur la volonté de la BCE de poursuivre dans cette voie. Pour l'heure, la faiblesse persistante de l'activité économique dans la zone euro ne semble pas inquiéter les marchés, qui voient dans la baisse des taux d'intérêt une incitation supplémentaire à revenir sur les actions. La sélection ETF Monde se distingue Inutile de nous cacher derrière notre petit doigt. Pendant que le CAC 40 se dope aux protéines en mangeant de la viande crue, nous avons commandé un menu «vegan» nettement moins énergétique. Par prudence évidemment, mais aussi en ayant conservé un biais technologique, notamment orienté vers les fabricants de semi-conducteurs européens qui n'ont pas été à la fête au cours de ces dernières semaines. Sur nos quatre portefeuilles PEA, seulement un d'entre eux est parvenu à suivre l'ascension du CAC 40. Il s'agit du portefeuille Défensif (+6,35% en janvier) qui a misé avec succès sur le rattrapage des valeurs du luxe et celles du secteur financier. L'Offensif, très orienté sur les valeurs technologiques européennes et sur les services, termine le mois sur un score proche du zéro absolu. Performances des portefeuilles offensifs et défensifs depuis le début de l'année. Notre sélection d'ETF Monde fait un peu mieux, mais elle paie un trop fort engagement sur le Nasdaq américain et sur les valeurs chinoises, deux positions qui ont depuis été soldées. La sélection de fonds ISR n'a également pas pleinement profité du coup de fouet dont a bénéficié la cote française. L'année ne fait que commencer. Nous gardons à l'esprit que sur un an, cinq et dix ans, tous nos portefeuilles restent très performants. Performances de la sélection ISR PEA et Monde. Le marché n'est pas à une contradiction près Quelle stratégie pour la suite des événements ? Franchement pas facile d'y voir très clair. Est-il opportun de passer tout de suite à un menu ultra-protéiné, alors que les sorties à répétition de Donald Trump inquiètent et font poindre un risque de dérèglement de l'économie mondiale ? Les droits de douane sur le Mexique et le Canada constituent déjà un coup sévère dont les conséquences n'ont pas encore été prises en compte par les marchés, mais le nouveau locataire de la Maison Blanche ne compte pas s'arrêter là. Il menace les BRICS de droits de douane de 100% si ceux-ci ont l'outrecuidance de vouloir contourner le dollar comme monnaie de paiement des échanges commerciaux internationaux. Cette déclaration ressemble plus à un aveu de faiblesse qu'à une posture dominante. Elle ne va surtout pas dans le sens d'une reprise de la croissance mondiale qui risque de ne pas dépasser cette année les 3,2% atteints en 2024, un niveau toujours très inférieur à la moyenne historique de 3,7%. Il n'est d'ailleurs pas tout à fait innocent de voir l'or pointer de nouveau vers de nouveaux sommets à 2.800 dollars l'once. Etrange, en effet, cet appétit soudain pour la vieille « relique barbare » alors qu'elle n'est portée par aucun progrès technologique, ni perspective de croissance. Le marché n'est pas à une contradiction près ! Pour l'heure, les valeurs européennes sont soutenues par l'espoir de nouvelles baisses des taux directeurs dans les mois à venir. Nous continuons donc de privilégier le Vieux continent dans nos allocations d'actifs, notamment les valeurs françaises qui restent très raisonnablement valorisées. Trois types de valeurs continuent de mener la danse à la Bourse de Paris, comme dans toute la zone euro : les financières (banque et assurances), l'industrie et les sociétés offrant une bonne visibilité comme les produits pharmaceutiques ou les services aux collectivités. Le secteur de la technologie a été sérieusement ébranlé par l'arrivée de l'IA générative Made in China DeepSeek qui fait craindre une surévaluation générale de toutes les valeurs liées à la chaine de l'IA. Nous avons réduit notre position au secteur par crainte de nouvelles répliques sismiques dans les semaines à venir. Nous avons en revanche maintenu celles prises sur le secteur du luxe qui a finalement plutôt bien absorbé l'annonce d'une baisse de 17% du bénéfice net annuel de LVMH. Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine

