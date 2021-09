Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEGRO : l'UE autorise le rachat d'un bien immobilier information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun d'un bien immobilier par SEGRO au Royaume-Uni et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (OIRP) au Canada. L'actif immobilier est un bâtiment logistique situé à Hambourg, en Allemagne. La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait aucun problème de concurrence, en raison de l'incidence limitée qu'elle aurait sur le marché.

Valeurs associées SEGRO (REIT) Euronext Paris 0.00% SEGRO (REIT) LSE +0.54%