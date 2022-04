Segro: l'UE autorise l'achat d'un bâtiment au sud de Paris information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 15:25

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition d'un bâtiment logistique situé à Plessis Pâté, à Paris, par le britannique SEGRO et le Public Sector Pension Investment Board (PSPIB), basé au Canada.



SEGRO est active dans la possession, gestion d'actifs et développement d'immeubles modernes destinés à l'entreposage et à l'industrie légère.



PSPIB est active dans la gestion d'un portefeuille global diversifié d'investissements comprenant des actions et des obligations, ainsi que d'investissements dans des fonds de capital-investissement, dans l'immobilier et les infrastructures, et des placements en dette et titres de créances privés.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des positions cumulées modérées des entreprises sur le marché et des chevauchements très limités résultant de l'opération envisagée.