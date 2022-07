Securitas: l'UE autorise l'achat de Stanley Security information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 14:12

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif des activités de sécurité électronique de Stanley Black & Decker par le suédois Securitas.



Stanley Security et Securitas sont des prestataires de services de sécurité, tous deux actifs dans l'installation et la maintenance d'équipements de surveillance électronique et de services de surveillance et de réponse aux alarmes.



Securitas fournit également des services de surveillance humaine.

La transaction entraîne un certain nombre de liens horizontaux et non horizontaux entre les sociétés



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence sur les marchés horizontalement affectés, notamment en raison de la puissance d'achat dont bénéficient certains clients.

De plus, l'entité fusionnée n'aurait pas la capacité de se livrer à des pratiques de saisie.