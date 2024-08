Seconde partie de séance décevante à Wall Street

(AOF) - Les indices américains se sont retournés à la baisse en seconde partie de séance en dépit des efforts de la Banque du Japon pour limiter la hausse de sa devise. Les indices ont plié sous le poids des valeurs technologiques. Du côté des résultats des sociétés, les publications de Disney et d'Airbnb ont été sanctionnées. L’indice Dow Jones a cédé 0,60% à 38763,45 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,05% à 16195,81 points. Le rendement du 10 ans a progressé à 3,968% alors que les cours du pétrole ont fini en forte progression.

Walt Disney (-4,46% à 85,96 dollars) a enregistré l'une des plus fortes baisses du Dow Jones après la publication de ses résultats au troisième trimestre. L'action du géant américain du divertissement est pénalisé par la faible performance de son segment "Expériences" (parcs et produits de consommation) sur cette période avec un résultat d'exploitation en repli de 3%. Il ressort à 2,22 milliards de dollars. "Nous nous attendons à ce que le résultat d'exploitation de ce segment au quatrième trimestre soit en baisse de 4-6% par rapport à l'année précédente", explique l'entreprise.

Les chiffres macroéconomiques

Les stocks de pétrole brut ont reculé de 3,728 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis à 429,3 millions de barils contre un repli de 3,436 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes tablaient sur une baisse de 1,6 million de barils. En outre, les stocks d'essence ont augmenté de 1,340 million de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont progressé de 0,949 million de barils.

Les valeurs à suivre

Amgen

Au deuxième trimestre 2024, les revenus d'Amgen ont augmenté de 20% pour atteindre 8,4 milliards de dollars. Le bénéfice par action a diminué de 46%, passant de 2,57 à 1,38 dollar, en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation, y compris l'amortissement des actifs acquis par Horizon et les dépenses supplémentaires liées à Horizon, partiellement compensée par l'augmentation des revenus. Le résultat d'exploitation est passé de 2,7 milliards de dollars à 1,9 milliard de dollars.

Airbnb

Airbnb devrait chuter lors de l'ouverture à la suite de publication de résultats et de perspectives décevantes. Au deuxième trimestre, la plateforme de logements de vacances a généré un bénéfice net de 555 millions de dollars contre 650 millions de dollars, un an auparavant. Le bénéfice par action s'est élevé à 86 cents, ressortant sous le consensus de 91 cents. Les revenus ont augmenté de 11% à 2,75 milliards de dollars. Le marché visait 2,74 milliards.

CVS Health

Les recettes de CVS Health au deuxième trimestre 2024 ont atteint les 91,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,6% par rapport à l'année précédente. En revanche, le bénéfice opérationnel a diminué de 189 millions de dollars et ressort à 3,05 milliards de dollars. Le bénéfice par action dilué a baissé de 7 cents, ressortant à 1,41 dollar. Le résultat net a reculé de 146 millions de dollars pour s'élever à 1,77 milliard d'euros. La chaîne américaine de pharmacies et de produits cosmétiques a réduit ses prévisions de BPA dilué pour l'ensemble de l'année 2024.

Devon Energy

Le bénéfice net de Devon Energy ressort à 844 millions de dollars, soit 1,34 dollar par action diluée au deuxième trimestre 2024. Il s'élevait à 690 millions de dollars, soit 1,07 dollar par action diluée à la même période l'année précédente. Sur ce second trimestre, les revenus ont augmenté à 3,92 milliards de dollars contre 3,45 milliards de dollars un an avant. Le producteur pétrolier et gazier américain a vu sa production progresser sur un an : 335 000 barils équivalent pétrole par jour contre 323 000 barils équivalent pétrole par jour.

Hilton

Le groupe hôtelier Hilton a révisé à la baisse ses prévisions de RevPAR (revenu par chambre disponible et indicateur clé du secteur) pour 2024. Il est anticipé en progression de 2% à 3% contre de 2% à 4% auparavant. Le profit net du concurrent d'Accor est attendu entre 1,532 milliard de dollars et 1,555 milliard de dollars, à comparer avec un fourchette précédente de 1,586 milliard de dollars à 1,621 milliard de dollars .