Seconde levée de fonds pour Mutuelles Impact

(AOF) - Quatre-vingt millions d’euros viennent d’être levés par le fonds à impact social et environnemental dédié à la santé et au médico-social. Outre les mutuelles historiques qui ont relevé leur participation, dix-neuf autres supplémentaires ont voulu souscrire. Leur objectif ? « Faire émerger des champions européens de l’impact », répond Éric Chenut, président de la Mutualité française.

En partenariat avec Investir&+, structure d'investissement evergreen accélérant la dynamique commerciale via la mobilisation d'une communauté de plus de 70 entrepreneurs-accompagnateurs, le fonds d'early-stage Xchange déploie Mutuelles Impact. Depuis sa création en novembre 2020, huit investissements ont été réalisés, intervenant à deux moments de la vie des entreprises : accélération de la croissance pour les start-up à impact et capital développement pour une transformation " positive " d'entreprises plus matures. Entrent dans le premier schéma ErgoSanté, Kiplin, Lifeaz, MindDay, Synapse Medicine et Wandercraft. En capital développement figurent Destia et Winncare.