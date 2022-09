Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Séché: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, Séché Environnement relève ses objectifs pour 2022, avec un chiffre d'affaires en croissance organique entre 5% et 10%, ainsi qu'un EBE entre 23% et 24% du chiffre d'affaires contributif.



Sur son premier semestre, il affiche un résultat net part du groupe en progression de 86,7% à 25,2 millions d'euros et un EBE (excédent brut d'exploitation) en hausse de 23,2% à 99,9 millions, soit 23,3% du chiffre d'affaires contributif.



Le groupe spécialisé dans la collecte et le traitement de déchets affiche au 30 juin un chiffre d'affaires contributif de 429,2 millions d'euros, en forte hausse de 21% en données publiées et de 14,2% en organique, avec de sensibles progressions en France comme à l'International.





Valeurs associées SECHE ENVIRON Euronext Paris +4.21%