Séché: objectifs fixés à horizon 2024 et 2026

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Séché Environnement confirme ses objectifs 2023 et indique prévoir pour 2024 une croissance organique de l'ordre de +5%, ainsi qu'un EBE ajusté autour de 230 millions d'euros et un ROC ajusté d'environ 105 millions.



Le groupe de traitement de déchets indique aussi anticiper pour 2026 un chiffre d'affaires contributif ajusté de l'ordre de 1,2 milliard d'euros, soit un taux de croissance organique moyen d'environ +5% sur la période 2024-26.



Toujours pour 2026, Séché table sur un EBE ajusté entre 265 et 275 millions d'euros, et sur un ROC ajusté entre 132 et 144 millions. Il entend aussi générer un flux de trésorerie libre supérieur ou égal à 250 millions sur la période 2024-26 (hors acquisitions).





