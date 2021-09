Séché Environnement relève ses objectifs annuels à l'issue un premier semestre dynamique

(AOF) - A l'occasion de la publication de résultats semestriels en nette progression, Séché Environnement a relevé ses objectifs 2021. Ainsi, le spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets vise désormais un chiffre d'affaires contributif proche de 750 millions d'euros (soit l'objectif minimum fixé pour 2022), un excédent brut d'exploitation (EBE) compris entre 21% et 22% du chiffre d'affaires contributif (contre « viser un EBE à 21% » auparavant) et un levier financier amélioré de l'ordre de 2,7x (contre « de l'ordre de 2,9x fin 2021 » précédemment).

" Le 1er semestre 2021 démontre la capacité de Séché Environnement à bénéficier pleinement des effets de la reprise économique après une année 2020 où le groupe a démontré la résilience de ses activités et de ses marges ", a commenté le Joël Séché, le président de Séché Environnement, en effet, Séché réalise au cours de la période une performance commerciale, opérationnelle et financière non seulement très supérieure à celle du 1er semestre 2020 mais également à celle du 1er semestre 2019 ".

