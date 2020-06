Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Séché Environnement : rejoint act4nature international Cercle Finance • 16/06/2020 à 12:45









(CercleFinance.com) - Le groupe Séché Environnement annonce ce jour rejoindre l'alliance act4nature international, pour la préservation de la biodiversité. 'Définis selon 4 axes stratégiques, les nouveaux engagements de Séché Environnement s'étendent pour la première fois à l'international incluant outre 16 sites français, deux sites à l'étranger en Espagne et au Pérou. Sont prévues : 18 actions de préservation de la biodiversité, la sensibilisation de 100% des salariés des 18 sites (sorties nature, formation ...), 18 projets de collaboration avec nos partenaires (ONG/ scientifiques/syndicat/communes ...), accompagner tous nos salariés, leurs familles et un maximum de parties prenantes pour les inviter à passer du statut consommateur au consomm'acteur', indique le groupe.

Valeurs associées SECHE ENVIRON Euronext Paris +1.88%