Séché Environnement: Oddo relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 10:55

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Séché Environnement et relève son objectif de cours de 78 à 85 euros.



Le bureau d'analyses indique que le groupe affiche affiche un gain de 180pb de la marge d'EBITDA à 23.1% supérieure aux attentes avec 1 an d'avance sur les objectifs 2022. De plus, le groupe n'affiche aucune exposition à la Russie et à l'Ukraine.



L'analyste met en avant l'attractivité de la nouvelle feuille de route à horizon 2025, avec un objectif de CA contributif voisin de 1 MdE en 2025 et une marge d'EBITDA de 24/25%.



'D'ici à 2025 et sur la base d'un CA contributif de 958 ME (plus conservateur que l'objectif proche de 1 MdE), nous tablons sur un EBITDA de 240 ME soit une marge de 25% traduisant un TMVA de +9%', note le broker.