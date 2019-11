SECHE ENVIRONNEMENT : Maxime Séché nommé directeur général

(AOF) - Séché Environnement a décidé de séparer les fonctions de président et de directeur général, et à reconfigurer le conseil d'administration "autour d'une formation resserrée, respectant pleinement les principes de complémentarité des compétences, d'indépendance et de parité". Joël Séché, fondateur de Séché Environnement, demeure président du groupe tandis que son fils âgé de 35 ans, Maxime Séché, est nommé directeur général. Jean-Pierre Vallée, Carine Salvy

et Christophe Gégout ont, eux, démissionné du conseil.