Séché Environnement: hausse de 11,9% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Séché Environnement publie un chiffre d'affaires contributif de 249,3 ME au 1er trimestre, marquant une progression de +11,9 % à périmètre et change constants par rapport à la même période de l'an passé, confirmant le haut niveau d'activité du groupe sur la plupart de ses marchés et de ses zones géographiques.



En France (+14,9%), le Groupe bénéficie pleinement de son positionnement sur les marchés durablement porteurs de l'économie circulaire et de la décarbonation et enregistre une forte croissance de ses activités de services à l'environnement.



A l'International (+5,1%), le Groupe confirme globalement la bonne orientation de ses marchés au regard de la base exigeante du 1er trimestre 2022.



Après ce qu'il considère comme 'un bon début d'année', Séché Environnement se dit conforté dans ses perspectives de croissance pour l'exercice en cours. Le groupe vise ainsi une croissance organique de son CA contributif de l'ordre de 5% sur son périmètre historique, soit un CA proche du milliard d'euros.





