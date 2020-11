Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Séché Environnement : gagne 2%, soutenu par une analyse Cercle Finance • 30/11/2020 à 17:06









(CercleFinance.com) - L'action Séché Environnement gagne plus de 2% à Paris alors que dans la matinée, Oddo BHF a justement relevé son conseil sur le titre, passant de 'neutre' à 'achat'. L'analyste s'appuyait notamment sur le positionnement du groupe et sa capacité à proposer 'des solutions répondant à la thématique de la transition énergétique et de l'économie circulaire'. Par ailleurs, sa diversification internationale délivre 'une forte dynamique de croissance (2 chiffres?)', poursuivait le broker. De plus, jugeant les tendances du 2nd semestre 'rassurantes', Oddo a relevé son objectif de cours à 44 euros, contre 37,5 euros précédemment.

Valeurs associées SECHE ENVIRON Euronext Paris +2.16%