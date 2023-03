Séché Environnement: en hausse, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 16:58

(CercleFinance.com) - Séché Environnement gagne près de 3% à Paris, alors que plus tôt dans la journée Oddo confirmait sa note de surperformance sur le titre avec un objectif de cours relevé de 112 à 130 euros, après la parution, hier soir, de résultats annuels 'en ligne avec les attentes'.



Ainsi, le CA contributif (hors IFRIC/TGAP) est ressorti à 895.3 ME (874.7 ME estimés) reflétant une hausse de 14.4% en organique, dépassant les guidances qui visaient le haut de fourchette (+5/10%).



Par ailleurs, l'EBITDA ressort à 201.6 ME (202.6 ME estimés, 196.7 ME pour le cs), le ROC affiche une hausse de 27.7% (+50 pb) et le RNpg +57%.



Oddo rappelle que cette dynamique organique est d'autant plus remarquable que l'effet de base était élevé (+9.2% lors de l'exercice précédent).

Les perspectives 2023 ressortent par ailleurs supérieures aux attentes et 'particulièrement attractives' souligne l'analyste.



'Le management vise une marge d'EBITDA proche de 22% soit un EBITDA d'environ 220 ME supérieur de 5% à nos estimations (+7% vs le cs)', rapporte le broker.



Dans ce contexte, 'nous tablons sur un TMVA 2021/25 de +11.5% pour l'EBITDA, de +17% pour l'EBIT et de 29% pour les BPA', conclut Oddo.