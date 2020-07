Séché Environnement : confirme ses objectifs pour 2020

(CercleFinance.com) - Le groupe Séché Environnement annonce ce soir un chiffre d'affaires contributif de 314 millions d'euros au 30 juin, en recul de -4,9% par rapport à la même période l'an passée.

'Séché Environnement exerce des activités essentielles de gestion du risque environnemental et sanitaire et adresse un coeur de clientèle industrielle aux activités stratégiques et peu cycliques (énergie, santé, pharmacie, chimie ... pour 35% du chiffre d'affaires en 2019) qui ont poursuivi leurs activités pendant la crise tandis que les Collectivités et les Services à l'Environnement (36% du chiffre d'affaires consolidé en 2019) se caractérisent par la rémanence de leurs marchés', explique le groupe.

Le groupe maintient par ailleurs ses attentes en matière d'activité pour 2020, avec un objectif de chiffre d'affaires contributif en bas de la fourchette initiale de 650 ME - 700 ME. 'Compte tenu de la résilience de l'activité constatée au 1er semestre mais également des surcoûts ponctuels liés à la crise sanitaire et des incertitudes qui demeurent sur l'ampleur de la reprise à l'International au 2nd semestre, le Groupe anticipe un impact négatif ponctuel qui pourrait atteindre 1% du chiffre d'affaires sur l'EBE cible de 2020 initialement attendu à 20% du chiffre d'affaires', est-il précisé.