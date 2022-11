Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Séché Environnement: a finalisé une opération avec Veolia information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 18:18









(CercleFinance.com) - Séché Environnement a finalisé l'acquisition des activités dans les services de traitement des eaux industrielles de Veolia.



Les activités acquises comprennent un portefeuille de contrats conclus principalement avec des industriels.



Les contrats intègrent l'ensemble des métiers du cycle de l'eau industrielle (notamment le traitement d'effluents, la fourniture d'eaux de process, le facility management - y compris la gestion de déchets - et les opérations de maintenance).



A la date de la finalisation de l'acquisition, le montant acquitté par Séché Environnement est d'environ 30ME.



Pour Maxime Séché, Directeur Général de Séché Environnement : ' Cette acquisition complète notre capacité à assurer la gestion de l'ensemble du cycle de l'eau industrielle dans une logique de préservation des ressources et nous permet d'accompagner nos clients industriels dans la réduction de leur empreinte environnementale '.





